Zatčení pytláků či úspěšné umělé oplodnění, zoo Liberec pokračuje v boji proti vymírání druhů

Zatčení pytláků mořských želv, pomoc s rozmnožením vymírajících orlů opičích nebo návrat orlosupů bradatých do volné přírody. Zoo Liberec, která se dlouhodobě úspěšně podílí na boji proti vymírání živočišných druhů na planetě, si za loňský rok mohla připsat další úspěchy. Za své ochranářské aktivity je dlouhodobě mezinárodně oceňovaná.

Foto: Zoo Liberec

Liberecká zoo je nejstarší v Česku. Loni oslavila 120. výročí od založení. Na ploše 14 hektarů chová přes 170 druhů zvířat - více než 1430 - ze všech kontinentů. Podmínky chovu se ale zpřísňují a některé z výběhů už současným požadavkům nevyhovují. Zahrada proto musela některé chovy ukončit.

Nyní ji ale čekají velké změny, mimo jiné rozšíření areálu. V blízkém nevyužívaném zalesněném terénu vznikne nové Údolí ohrožené divočiny. První stavební práce začnou do dvou let.

Sambar skvrnitý | Foto: Zoo Liberec

„Kromě tygra ussurijského by měli v nové části zoo najít domov sněžní levharti, nějaký druh vlka, medvědi, budou tam i chladnomilní primáti, jeleni a sudokopytníci a v blízkosti amfiteátru se budou nacházet chovatelské voliéry pro dravce,“ přiblížil ředitel zoo David Nejedlo s tím, že areál má nabídnout, co nejpřirozenější podmínky pro chované ohrožené druhy volně žijících zvířat.

Zoo Liberec se aktivně podílí na ochraně ohrožených druhů zvířat nejen jejich chovem, ale i terénní prací v místech jejich přirozeného výskytu. Loni například sehrála významnou roli v boji proti pašerákům a ilegálnímu obchodu s mořskými želvami, pomohla s rozmnožením vymírajících orlů opičích či do volné přírody vypustila již třinácté mládě orlosupa bradatého.

Orlosup bradatý | Foto: Zoo Liberec

„Častá představa veřejnosti, že jsou tu zoologické zahrady pouze pro místní osvětu a trávení volného času, je mylná,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

„Ochrana a zachování ohrožených druhů je zásadním tématem naší zoologické zahrady. I když své úspěchy na tomto poli prezentuje, ne všichni návštěvníci zahrady o této velmi záslužné práci vědí. Přitom právě to je to nejcennější, co může zahrada zvířecí říši přinést. Doporučuji proto návštěvníkům a příznivcům i tuto oblast sledovat a děkuji odborníkům v zahradě za skvělou práci na tomto poli,“ doplnila Vinklátová.

Příběhy, kterými liberecká zoo v poslední době výrazně přispěla k záchraně ohrožených zvířat, nyní v rámci oslav Mezinárodního dne hnutí Reverse the Red Day - Dne boje proti vymírání ohrožených druhů na Zemi - přiblížila veřejnosti.

Zatčení pytláků i úspěšný odchov

Želvy zabavené během zátahu na pytláky | Foto: Zoo Liberec

Českým zoologům ze zoologických zahrad v Liberci a Ostravě se ve spolupráci s jejich indonéskými kolegy podařilo v červnu loňského roku chytit a dostat za mříže dva pytláky a pašeráky mořských želv. Zátah proběhl na indonéském ostrově Palambak, který leží v souostroví Pulau Banyak severozápadně od Sumatry.

Zabavili celkem šest želv, které pytláci ulovili harpunami. Zranění dvou želv byla fatální, zbývající čtyři želvy se podařilo týmu ochranářů společně s dvěma veterináři zrehabilitovat a vypustit zpět do moře.

„Na konci října 2024 byli pytláci pravomocně odsouzeni na dva a půl roku odnětí svobody a zaplacení pokuty 70 milionů indonéských rupií (zhruba 100 tisíc korun). Tento úspěšný případ se stal jasným varováním pro další potenciální pytláky a představuje naději k zastavení ilegálního lovu mořských želv v této oblasti,“ konstatuje zoo na webu.

Mládě orla opičího | Foto: Zoo Liberec

Liberecká zoo také hraje klíčovou roli v záchraně národního ptáka Filipín - orla opičího, který je největším a nejohroženějším dravcem světa. Díky metodám umělé inseminace a inkubace se po deseti letech v záchranném centru Philippine Eagle Foundation vylíhlo před pár měsíci mládě a klíčovou roli v tomto úspěchu sehrála právě liberecká zoo, která má s asistovanou reprodukcí různých druhů dravých ptáků zkušenosti.

Filipínské záchranné stanici také pomohla získat nejmodernější líhně i další technické vybavení nezbytné k úspěšné inkubaci. Dopravit na Filipíny objemný a křehký náklad pomohla tehdy česká ambasáda v Manile, která se dlouhodobě angažuje v projektech ochrany životního prostředí a již několik let podporuje výzkum v oblasti ochrany dravců na Filipínách.

Návrat orlosupů bradatých do přírody

Zoo Liberec se také společně s dalšími 34 evropskými zoo podílí na programu na návrat orlosupů bradatých do evropské přírody. Ačkoliv byli orlosupi bradatí na začátku 20. století v jižní Evropě a Alpách vyhubeni, díky programu se jejich populaci podařilo obnovit a nyní se v Evropě již i úspěšně sami rozmnožují. Poslední liberecké mládě bylo jako třinácté v pořadí vypuštěno do španělského pohoří v oblasti Maestrazgo.

V předchozích letech stála liberecká zoo například také za objevením volně žijících jedinců indonéského pěvce loskutáka niaského na ostrově Nias a Bangkaru, který byl již několik let vědci považován za v přírodě vyhubeného. V africké Ugandě se také českému týmu odborníků vedenému libereckým zoologem podařilo potvrdit výskyt zeber bezhřívých i v přírodní rezervaci Pian Upe, kde byla tato zvířata vedena jako vyhubená