Největší úlovek byl pašerák Greed, říká František Příbrský, který už deset let chrání zvířata v Indonésii, a loví pašeráky

František Příbrský většinu roku tráví v jihovýchodní Asii, do Česka přijíždí tak na tři měsíce. Teď dobrodružné vyprávění mohli slyšet návštěvníci jeho přednášky.

František Příbrský a Tomáš Ouhel se zabaveným luskounem ostrovním, zátah Greed, Západní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

"Působím v zoologické zahradě na pozici koordinátora mezinárodních ochranářských projektů v místech, kde se ta zvířata přirozeně vyskytují už více než 10 let, hlavně v Indonésii na Sumatře. Vedu záchranný program Kukang. Postavili jsme záchranné rehabilitační centrum pro zabavená zvířata, spolupracujeme s místní komunitou farmářů, zaměstnáváme bývalé pytláky. Ale po celou tu dobu jsem sledoval, že stále probíhá chytání a pašování zvířat. Po těch letech už jsme toho měli dost, protože jsme viděli, že s tím opravdu nikdo nic nedělá. A tak jsme se spojili s odborníky z Afriky, a poprosili je, jestli by nás nevyškolili v metodice chytání pašeráků. Už nás pravidelně školí dva roky, a my jsme ty naše znalosti aplikovali na některé případy, a povedlo se nám několik pašeráků chytit."

Jak se k pytlákům dostanete?

Zabavená koťata kočky bengálské, zátah Greed, Západní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

"Máme několik cest, jak získávat informace. Jedna z nich je taková ta stará škola, kdy máme informátory a různé jako lidi v terénu, kteří monitorují místa, kde se obchoduje se zvířaty. Baví se s lidmi, kde se loví. A tak získáme informace o pašerácích a dále to vyšetřujeme. Ale v posledních letech se obchod se zvířaty čím dál víc přesouvá na internet. Máme vyšetřovatele, kteří sledují různé facebookové stránky nebo whatsappové skupiny. Sledují, kde se s těmi zvířaty obchoduje, pak s těmi pašeráky navazují kontakt, snaží se získávat jejich důvěru a zase probíhá vyšetřování. Třetí cestou je, že máme různé databáze, nebo jsme napojeni na vědce, kteří mají také své kanály a různá data o pašování zvířat. A takto se zas můžeme dostat k nějakému pašerákovi."

Největším úlovkem byl pašerák Greed

Kdo byl vaším největším úlovkem z pašeráků?

František Příbrský se zabavenými zvířaty, Západní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

"Asi největší úlovek je ten, co pašoval nejvíce zvířat. Ale my ne vždycky víme, kolik toho má ten člověk za sebou, protože on se tím samozřejmě nepochlubí, když ho chytíme. Ale největší úlovek byl asi v loňském roce pašerák, který měl přezdívku Greed. Vedl několik whatsappových skupin, kde bylo více než jako 100 různých pytláků a pašeráků. A on to určitým způsobem koordinoval, prodával ta zvířata mezi nimi, prodával hlavně luskouny, gibony, outloně. Dokonce se chlubil tím, že prodal i mládě slona sumaterského. Tak to byl asi náš největší úlovek."

Na internetu jsem viděla, že se vyskytují videa s malými opičkami z jihovýchodní Asie.

Terénní tým složený z bývalých pytláků a Lucie Čižmářová, Záchranný program Kukang, Severní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

"To je přesně ono, ten outloň. Trefila jste naše vlajkové zvíře. Ten náš záchranný program Kukang, který vedu na Sumatře, se jmenuje Kukang proto, že to indonésky znamená outloň. Ti se loví a prodávají hlavně jako domácí mazlíčci kvůli tomu, že jsou tak roztomilí. Proto s nimi často vznikají fotky a videa, která lidi sdílejí na internetu, a pak si toho outloně chtějí další lidé pořídit, a díky tomu se hodně loví a prodávají. Takže ano, to je naše hlavní zvíře do dnešního dne."

Jak moc je to nebezpečné pro vás?

"Samozřejmě to je obor, který není úplně stoprocentně bezpečný, ale my máme protokoly na bezpečí, ať už našich vyšetřovatelů, informátorů i nás samotných. Takže děláme všechno pro to, aby to nebezpečné nebylo. Necítím, že by to bylo opravdu ohrožující na životě, jako to může být v případě, když se pokouší někdo lovit pytláky v Africe, ale úplně stoprocentně bezpečné to také není."

Tisková konference po úspěšném zátahu, zátah Greed, Západní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

A vy jste se osobně dostal do nějaké nebezpečné situace?

"S pašeráky ne, protože my je nechytáme vlastníma rukama. Samozřejmě ta operace už potom probíhá ve spolupráci s místní policií, armádou nebo agenturou ochrany přírody. A oni jsou ti, kteří potom jdou do té první linie. My už to sledujeme jenom zpovzdálí. Takže asi nejnebezpečnější situace, do které jsem se dostal, je ježdění na motorce v těchto zemích."

Zachránili jsme kriticky ohrožené loskutáky niaské

Podařilo se nám rozkrýt další pašerácké případy. Jednalo se o kriticky ohrožené pěvce Indonésie.

"To byl loskuták niaský. Ti se dokonce považovali už za vyhubený druh. Naši kolegové z Liberce před lety objevili asi poslední životaschopnou populaci na souostroví na západě Sumatry. Zjistili jsme, že se tam ta zvířata loví a pašují, takže jsme se na to zaměřili. Opravdu se nám povedlo chytit pašerácký gang, který je lovil. Povedlo se nám zachránit celkem 16 těchto loskutáků, které jsme potom vypustili, protože byli čerstvě ulovení. A máme ještě spadeno na jednoho koordinátora, který tento gang vedl. Takže ano, povedlo se nám něco, ale ještě to neskončilo."

Zabavení loskutáci niaští, zátah Tuangku, Severní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

Kolik měsíců v roce trávíte v těchto zemích?

"Momentálně je to většina roku. Jsem třeba devět měsíců v jihovýchodní Asii a tři měsíce v Česku."

Za takovou dobu už tu zemi znáte. Je něco, čím vás jihovýchodní Asie překvapuje pozitivně a v čem negativně?

Environmentální výuka v Kukang škole, Záchranný program Kukang, Severní Sumatra, Indonésie | Foto: Lucie Čižmářová

"Začátky byly samozřejmě těžké, protože člověk nemluví jejich jazykem, nejdřív se ho musí naučit. Ta kultura je ohromně pestrá, od tradic, náboženství, jídla a všeho možného. Překvapení vás tam čeká na každém rohu. Pozitivně mě překvapuje ve většině případů přívětivost lidí. Jsou v drtivé většině opravdu milí a přátelští. Ale na druhé straně ten vztah ke zvířatům, ten mě zase většinou překvapí negativně. Jiný kraj, jiný mrav. Pro nás je třeba pejsek jako člen rodiny, tam se to bere úplně jinak, takže člověk se musí trošku obrnit proti tomu, jak se v těchto zemích občas někdo chová ke zvířatům."

A plány do budoucna? Plánuje ještě setrvat v jihovýchodní Asii?

"Ano, určitě. My teď působíme nejenom v Indonésii, ale rozšířili jsme se i na Filipíny. Na Filipínách je ten problém lovení a pašování zvířat taky, ale začali jsme se tam více zaměřovat i na ilegální rybolov. Je tam jedinečné složení korálových útesů, ale zase obrovský tlak ze strany ilegálních rybářů, kteří využívají výbušniny, jedy, vlečné sítě. A my jsme teď uzavřeli spolupráci s filipínskou námořní policií, se kterou se pokoušíme řešit i tyto případy. Už máme za sebou několik zátahů, kdy se nám povedlo chytit rybáře, kteří využívali právě vlečné sítě a jedy."