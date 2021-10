V pátek přibylo v Česku téměř 1800 případů covidu, nejvíc od začátku května

V pátek přibylo v Česku dalších 1781 potvrzených případů koronaviru, nejvíc za jeden den od začátku května a o 764 víc než před týdnem. V nemocnicích bylo s covidem 459 lidí, což je oproti předchozímu dni sice o něco méně, ale oproti minulému týdnu to znamená nárůst o 121 hospitalizovaných. Zrychlování epidemie ukazuje i reprodukční číslo uvádějící, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný - stouplo z 1,33 na 1,45. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nad hodnotou jedna, která znamená zrychlování šíření epidemie, je reprodukční číslo nepřetržitě od konce srpna. Právě s koncem prázdnin začala epidemie v Česku znovu nabírat na síle. Výrazně vzrostlo tzv. incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu-19 na každých 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, a to ze 74 na 81.