V Praze se otevře příští týden oděvní banka s oblečením pro potřebné

V Praze se příští týden ve středu otevře oděvní banka. Získané oblečení od dárců či firem by měla po roztřídění rozdělovat potřebným. Spolupracovat plánuje s potravinovými bankami a většími organizacemi pro lidi v nouzi, kde by bylo možné pak oděvy případně také získat. ČTK to řekla šéfka Klubu svobodných matek (KSM) Dana Pavlousková. Tento spolek projekt organizuje. V Česku existují potravinové či nábytkové banky. Funguje i textilní banka. "Evidujeme, že lidé ve složité situaci teď nežádají už jen o jídlo, stojí i o oblečení," uvedla Pavlousková. Oděvní banka se nachází v Tróji u pražské zoologické zahrady. Organizace má nyní finance od sponzora. Podle Pavlouskové ji podpořila jedna z velkých fire.