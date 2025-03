V Praze začíná další ročník festivalu filmů o lidských právech Jeden svět

Začíná Jeden svět - festival lidskoprávních filmů, který patří k nejvýznamnějším a největším na světě. Projekce a debaty jsou připravené napříč republikou. Promítne 84 dokumentárních a 11 hraných snímků, které reagují hlavně na aktuální politickou situaci. Vyniká hlavně téma Blízkého východu, Ukrajiny, ale také dění na Slovensku. Lidskoprávní cenu Homo Homini převezme z rukou Zuzany Čaputové nigerijský novinář Philip Obaji za to, jak zdokumentoval přes 100 případů hrubého porušování lidských práv ze strany ruské žoldnéřské skupiny wagnerovců. Lidskoprávní cenu obdrží in memoriam ukrajinská novinářka Viktorija Roščynová za odvahu vyprávět příběhy Ukrajinců z území okupovaných Ruskem. Roščynová zmizela v srpnu 2023 a podle zprávy ruského ministerstva obrany zemřela při převozu do vězení.

Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni, spolupořadatelem je ministerstvo kultury.