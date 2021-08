V Praze začíná výstava při příležitosti 1100 let od smrti svaté Ludmily

V Praze dnes začíná výstava při příležitosti uplynutí 1100 let od smrti svaté Ludmily. Na panelech bude představena doba a život svaté Ludmily či její vztah ke vnukovi, svatému Václavovi. ČTK to oznámili organizátoři výstavy s názvem "Svatá Ludmila kněžna, matka, babička", která potrvá do 15. září.

Výstava se koná symbolicky před kostelem svaté Ludmily na náměstí Míru. Kromě života svaté Ludmily lidé na panelech uvidí také třeba ztvárnění této světice v umění. Součástí prezentace budou i krátká videa seznamující návštěvníky s místy, kde Ludmila žila, zemřela a je pohřbena. Návštěvníci si budou moci videa spustit i ve svých mobilních telefonech a tabletech prostřednictvím QR kódů.

Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I. Legendy mluví o tom, že se vdávala zhruba v 15 letech a měla asi šest dětí - tři syny a tři dcery. Kolem roku 889 ovdověla. Osudným se jí podle legendy stal spor s vdovou po Vratislavovi Drahomírou, které se nelíbilo, že velmožové svěřili výchovu Vratislavových potomků Ludmile. Drahomíra si patrně najala vrahy, kteří Ludmilu na přemyslovském hradišti Tetíně uškrtili. Stalo se tak údajně v noci na 16. září 921.