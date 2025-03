V Severní Makedonii po požáru pomáhá šestičlenný český tým zdravotníků z ÚVN

V Severní Makedonii pomáhá český tým zdravotníků z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) složený z popáleninového chirurga, traumatologa, anesteziologa, dvou zdravotních sester a jednoho operačního zdravotnického důstojníka. Na síti X to dnes uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Zdravotníci do země dorazili dnes ve 02:00 a ihned se zapojili do pomoci, dodala. Mandát na vyslání týmu schválila v neděli večer vláda.

O pomoc požádala severomakedonská strana v souvislosti s požárem nočního klubu ve městě Kočani, při kterém přišlo o život nejméně 59 lidí a dalších 155 utrpělo zranění. Podle tamní vlády je 20 zraněných v kritickém stavu, informovala dnes agentura AP. Zranění byli převezeni také do nemocnic v Řecku, Bulharsku, Srbsku, Turecku či Maďarsku. Některé země včetně Česka posílají do Severní Makedonie na žádost tamní vlády lékařské týmy. V souvislosti s tragédií bylo zadrženo 15 osob.