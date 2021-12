V účinnost vstoupí Lex Dukovany, z dostavby jaderné elektrárny vyloučí ruské a čínské firmy

Ruské a čínské firmy se nebudou moci zúčastnit stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Počítají s tím bezpečnostní záruky nového zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, přezdívaného Lex Dukovany. Zákon vstupuje v účinnost 1. ledna.

Zákon počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Nejen pro stavbu, ale ani pro údržbu nového bloku tak nebudou moci být použity technologie závislé na nepovolených dodavatelích.

Smlouva o výkupu se bude uzavírat nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně deset let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. K uzavření smlouvy se vyžaduje schválení vládou. Investor musí zajistit instalovanou kapacitu v určené výši, nejméně však 100 MW.

ČEZ v červnu zahájil bezpečnostní posouzení uchazečů o stavbu nového bloku dukovanské elektrárny. Bezpečnostní posouzení zaslaly francouzská EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Dotazníky se nyní vyhodnocují, stát následně udělí souhlas se zahájením tendru. Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Náklady se odhadují na 162 až 400 miliard korun.