Válek: Experti připravují program boje proti obezitě u dospělých i dětí

Česko by mělo mít v brzké době plán s opatřeními pro boj s obezitou u dospělých i dětí. Zahrnovat má kroky k zajištění dostupnosti léčby, prevenci i osvětu. Hotový by měl být do několika měsíců. Na tiskové konferenci záměr dnes představil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Obezita zvyšuje riziko chorob a úmrtnosti, zkracuje život ve zdraví. Podle ředitelky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Heleny Rögnerové významnou obezitou trpí v ČR přes milion lidí. Výrazně roste míra výskytu u dětí.

K hodnocení slouží takzvaný Body Mass Index (BMI) neboli index tělesné hmotnosti. Vypočítá se jako podíl hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech. Normální váha odpovídá výsledku od 18,5 do 24,9. Nadváha je od 25 do 29,9. Obezita začíná na 30. Normální hodnoty má 30 procent českých mužů a 43 procent žen. Nadváhou trpí 49 procent mužů a 36 procent žen. Obézních je pak 21 procent mužů a 18 procent žen.

Obezita zvyšuje riziko chorob. Mezi ně patří onemocnění srdce a cév, vysoký tlak, astma, cukrovka, dna, neplodnost, ale i rakovina. Obézní lidé mají o 18 procent vyšší riziko úmrtí než osoby s normálním BMI. Zvýšení váhy hrozbu výrazně zvedá.