Válek: Navýšení platů lékařů podle dohody vyjde přibližně na miliardy

Navýšení odměňování zdravotníků podle dohody s odbory a Českou lékařskou komorou (ČLK) vyjde podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) na zhruba miliardy korun. Řekl to po jednání k připravovanému zákonu o odměňování ve zdravotnictví, který by měl stanovit minimální hranici platů a mezd, u lékařů na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. Úprava by měla platit od roku 2025. Vyjádření ČLK a odborů ČTK zjišťuje. Znovu se obě strany sejdou za tři týdny. Podle Válka byly různé požadavky od zdravotnických odborů a České lékařské komory (ČLK), byly ale vyšší než návrh ministerstva. "Z různých návrhů, které jsme dostali, by kalkukace navýšení vycházely zhruba na 50 miliard," řekl Válek. Dodal, že jde o deset procent všech nákladů veřejného zdravotního pojištění, ze kterého jde v současné době na platy více než polovina.