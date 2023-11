Válek: V Českých nemocnicích jde na platy 60 procent příjmů, což je víc než na západě

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že ve valné většině nemocnic v ČR jde na platy 60 procent příjmů. U některých oddělení jako je následná péče, rehabilitace nebo psychiatrie až 80 procent. V západních zemích je to však podle ministra zhruba 50 procent. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka se navzdory menším částkám vynaloženým na nákup přístrojů a léků dostává českým pacientům dostupné a kvalitní péče, která je srovnatelná se Západem.

Systém veřejného zdravotního pojištění má letos na zdravotní péči rozpočet 458 miliard korun, dlouhodobě jde zhruba polovina z něj do nemocnic. Meziročně by měl objem nákladů z pojištění vzrůst o 7,4 procenta. Válek přislíbil, že z daných 34 miliard půjde minimálně 6,8 miliardy vyčleněno na nárůst odměňování zdravotníků. Podle Kubka to ale reálné dopady na platy zdravotníků mít nemusí.