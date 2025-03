Ve dvou lokalitách v ČR můžou začít průzkumné práce k úložišti, obce protestují

Obce z lokalit Březový potok na Klatovsku a Janoch u Temelína neuspěly s rozkladem proti stanovení průzkumných území pro plánované hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Ministerstvo ho zamítlo. Pravomocné stanovení průzkumných území je podle mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Martiny Bílé zásadním krokem v procesu výběru finální a záložní lokality pro samotné úložiště. Obce se proti těmto kroku trvale brání a i nyní zvažují další postup.

Ve zmiňovaných lokalitách na západě a jihu Čech nyní podle SÚRAO budou moct začít průzkumné práce. Půjde například o podrobné geologické mapování, následovat bude geofyzika i hluboké vrty. Podle správy geologové díky průzkumům mohou do detailu zkoumat masiv, ve kterém může být úložiště v budoucnu umístěno. Stát by měl nejvhodnější místo vybrat do roku 2030. Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Původně mělo vzniknout do roku 2065, o urychlení výstavby se mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Kromě Česka připravují svá úložiště i další státy.