Ve Frymburku nad Vltavou na břehu lipenské přehrady bude busta Járy Cimrmana. Vytvářejí ji studenti z katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Novináře o tom v tiskové zprávě informoval Turistický spolek Lipenska. Cimrman podle jedné z her ve frymburském starobinci, který následně zatopila přehrada, léčil chřipku. U busty bude i popisek Braillovým písmem, což zpřístupní místo i zrakově handicapovaným. Studenti, kteří bustu tvoří, navštěvují výběrový kurz, kdy jsou předměty zaměřené na haptické modely pro lidi s postižením. "Je to pro všechny velká a velmi zajímavá výzva. Naši studenti mají možnost vytvořit dílo, které bude umístěno ve veřejném prostoru a k tomu bude i nápomocné pro osoby s různým tělesným postižením, především pro nevidomé a slabozraké. Kromě toho právě postava Járy Cimrmana je pro mnohé srdeční záležitostí a považuji to za vynikající nápad," uvedla Zuzana Duchková z katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty. Frymburk věří, že připomínka fiktivního českého génia Cimrmana přiláká nové turisty. Městys vyhledávají návštěvníci v zimě kvůli dostupným podmínkám pro lyžování a v létě zase kvůli hlavně kvůli koupání v lipenské přehradě. "Věříme, že tím Frymburk jen získá," uvedl starosta Ota Řezáč.