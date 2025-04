Ve věku 29 let zemřela zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková

Zemřela zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková. Serveru Blesk.cz to potvrdil její otec, hudebník Felix Slováček. Umělkyně, která několik let bojovala s rakovinou, zemřela ve věku 29 let. Byla známá především jako muzikálová zpěvačka a herečka. Anna Slováčková byla dcerou herečky Dagmar Patrasové a saxofonisty Felixe Slováčka.V roce 2014 začala účinkovat v muzikálu Sněhová královna, kde hrála hlavní postavu Gerdu. Právě muzikály jako Alenka v kraji zázraků nebo Krysař byly její hlavní doménou. Kromě toho vystupovala i jako moderátorka, televizní herečka a zpěvačka, která vystupovala s hudební skupinou Aura.

V roce 2019 byl Slováčkové diagnostikován zhoubný nádor prsu, kvůli kterému podstoupila chemoterapii a operaci. V září 2023 se jí ale nemoc vrátila.