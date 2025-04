Velhartice nově lákají na prohlídky zámku s autentickým zážitkem renesanční šlechty

Nově koncipovaným stylem prohlídek zámeckého okruhu přivítal dnes státní hrad a zámek Velhartice na Klatovsku první návštěvníky v nové sezoně. "Největší novinkou je, že jsme letos po 20 letech přepracovali celý zámecký sylabus, nedojde ke změně trasy, ale zásadně jsme zapracovali na interpretaci prohlídkového okruhu. Snažíme se o to, aby to bylo jednodušší, přímočařejší, pro návštěvníky lépe stravitelné," řekl Mejstřík. Návštěvníci se na začátku prohlídky dozvědí základní povinné údaje z historie zámeckého křídla, o jeho stavbě i o prvních či posledních majitelích, výklad se je ale nesnaží zahltit množstvím dat a údajů.

"Jakmile vejdeme do zámku a jedeme expozici, tak to průvodce začne říkat v první osobě, takže hlavní část expozice, 80 procent prohlídky, budou mít návštěvníci pocit, že je tam skutečně provází autentická osoba z té doby a ukazuje jim přípravu jednoho plesu, jedné slavnosti," popsal kastelán. Věří, že nový koncept, který je na památkách zatím ojedinělý, prohlídku osvěží.

"Tohle si oblékáme, tohle jíme, takhle probíhá ples," tak mimo jiné popisují nově průvodci cestu zámkem. V navození autentičnosti jim pomáhají i smyslové vjemy na prohlídkové trase. "Doplňujeme hmatové prvky na látky, čichové prvky do jídelny, hudbu do tanečního sálu a tak dále, aby to návštěvníci vnímali všemi smysly a měli pocit, že to vidí, zažívají a zapamatují si," uvedl Mejstřík.