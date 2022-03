Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh za týden klesla o 70 procent

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 procent. Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Z maxima kolem 345 eur (8550 Kč) za megawatthodinu cena do poloviny tohoto týdne klesla zhruba na 102 eur/MWh (2680 Kč). Cena prudce kolísá kvůli nejistotě ohledně plynulosti dodávek z Ruska.

Evropská unie se bez ruského plynu zatím neobejde. EU také nyní Rusku platí za plyn výrazně více než před válkou na Ukrajině. Ruská plynárenská společnost Gazprom ve čtvrtek uvedla, že plyn do Evropy nadále dodává přes území Ukrajiny v objemech, které má s odběrateli smluvně dohodnuty. Objem suroviny přes plynovod Nord Stream 1, který po dně Baltského moře spojuje Rusko přímo s Německem, se ale snížil.

Vysoké ceny plynu pro evropský trh způsobily, že se změnily trasy, kterými se dopravuje zkapalněný zemní plyn (LNG) po moři. Čínská společnost Unipec tak nyní prostřednictvím tendrů prodává LNG do Evropy, a například americké ministerstvo energetiky vydalo povolení k posílení vývozu LNG do zemí, s nimiž nemá uzavřenou smlouvu o volném obchodu. To jsou mimo jiné také evropské státy. Evropa nyní tohoto plynu dováží nejvíce.