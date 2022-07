Plyn z LNG terminálu v Nizozemsku prodlouží spotřebu v ČR až o dva měsíce

Plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce. Zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by tak ČR vydržela zřejmě až do března. Počítá se také s tím, že bude fungovat takzvaná evropská solidarita. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Roční spotřeba plynu v ČR činí asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu, z Ruska podle Síkely jde zhruba 98 procent spotřebovaného plynu. Energetická společnost ČEZ zajistila přepravní trasy až pro tři miliardy metrů krychlových plynu z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Plyn z terminálu na LNG sníží závislost na ruském plynu zhruba o třetinu.

ČEZ nyní jedná s různými dodavateli LNG tak, aby zajistila co nejvíce zkapalněného zemního plynu na nadcházející topnou sezonu. Počítá se s tím, že terminál se začne používat hned po jeho spuštění, tedy zhruba v polovině září. Síkela uvedl, že ČR má nyní zajištěné asi dvě třetiny roční spotřeby plynu. Potřeba bude řešit nejen nadcházející, ale i další následující topnou sezonu. Zásobníky se totiž po zimě budou muset znovu naplnit. Nyní se nadále plní plynem, který přichází z Ruska.