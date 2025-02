Věřitel jindřichohradecké úzkokolejky stáhl reorganizační plán

Věřitel jindřichohradecké úzkokolejky Jan Kysela stáhl reorganizační plán na záchranu společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Autor reorganizačního plánu respektuje rozhodnutí většiny věřitelů, kteří na schůzi 7. února byli proti reorganizaci. Podle Kysely tak v rámci insolvenčního řízení otevřeli cestu pro konkurz. Společnost good thing, která byla připravena reorganizační plán financovat, potvrdila nadále trvající zájem o obnovu úzkokolejky, a to i v konkurzu. ČTK to řekla advokátní kancelář Žižlavský, která Kyselu zastupuje. "Ačkoliv jsme přesvědčeni, že reorganizace byla pro všechny lepším řešením, rozhodnutí věřitelů respektujeme a o prosazení řešení formou reorganizace již nebudeme usilovat. Tato složitá situace ale neznamená konec úzkokolejky. Otevírá se jiná cesta, jak ji zachránit. Práce, kterou jsme doposud na obnovení úzkokolejky provedli, stále může být využita," uvedl Kysela. Cílem je zprovoznit úzkokolejku co nejdříve, aby provoz mohl začít ještě v letošní letní sezoně.