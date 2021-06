Veteráni, politici i vojáci si v pátek připomněli padlé parašutisty při pietě v pražské Resslově ulici. Ke kostelu svatého Cyrila a Metoděje položili věnce a někteří zapálili svíčku. Sedm parašutistů zemřelo v kostele a jeho kryptě poté, co je po zabití zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypátrali nacisté. Vojáci velké přesile odolávali osm hodin. Letos je to 79 let od zabití Heydricha a smrti parašutistů.