Většina souhlasí s přijímáním Ukrajinců, preferuje ale jejich pozdější návrat

S přijímáním uprchlíků z Ukrajiny souhlasí tři čtvrtiny Čechů. Pro možnost jejich trvalého usazení v České republice je ale jen deset procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z výsledků je patrné, že se česká veřejnost staví k přijímání běženců před ruskou invazí vstřícněji, než jak se v minulosti stavěla k přijímání uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky.

Souhlas s přijímáním ukrajinských uprchlíků vyjádřilo v průzkumu 75 procent lidí. Rozhodně pro bylo 27 procent a spíše pro 48 procent dotázaných. Proti přijetí se postavila téměř čtvrtina dotázaných. Rozhodně proti bylo osm procent a spíše proti 15 procent respondentů.

Pro možnost trvalého usazení ukrajinských uprchlíků v České republice se vyslovila desetina dotázaných. Pro pouze dočasné přijetí s následným návratem do země původu, jakmile to bude možné, by souhlasilo 75 procent Čechů. Názor, že by Česko uprchlíky z Ukrajiny neměli přijímat vůbec, podpořilo 13 procent respondentů.