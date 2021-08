Více než třetina elektřiny vyrobené v Česku pochází i v létě stále z uhlí. V letošním červenci se hnědé a černé uhlí podílelo na tuzemské produkci elektřiny z 36,7 procenta, což je téměř o deset procentních bodů více než před rokem. S odkazem na interaktivní modul oborového webu oEnergetice.cz to ČTK řekl mediální zástupce energetické skupiny Sev.en Energy Petr Dušek. Informace vychází z dat evropské ENTSO-E Transparency Platform. Využívání uhlí pro výrobu elektřiny kritizují ekologové, upozorňují hlavně na dopady na životní prostředí. Evropské i české energetické cíle počítají s tím, že spalování uhlí čeká útlum, analytici uvádějí, že kvůli vysokým cenám emisních povolenek může nastat už za několik málo let.