Vichřice na Lounsku zničila téměř celou úrodu chmele zhruba na 300 hektarech

Silné bouřky, krupobití i jev zvaný downburst zničily odhadem téměř celou úrodu chmele zhruba na 300 hektarech. Škody půjdou do milionů korun, spočítané zatím nejsou. ČTK to dnes řekl tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR Michal Kovařík. "Co se týká červnových a červencových bouřek a krupobití a podobně, tak to vypadá, že byly poškozené chmelnice na více jak 900 hektarech," řekl Kovařík s tím, že některé škody se ještě projeví a konečné sumy ukáže nejspíš až sklizeň.