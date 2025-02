Vláda chce od jihokorejské KHNP garanci zapojení českých firem na dostavbě Dukovan

Česko od jihokorejské firmy KHNP požaduje, aby se na stavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech alespoň ze šedesáti procent podílely české firmy. Ještě před uzavřením dohody o stavbě chce mít Česko garantovaný alespoň 30procentní podíl. Po návratu z pracovní cesty v Jižní Koreji to oznámil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Dva nové jaderné bloky by měla postavit společnost KHNP, která vyhrála loňský tendr. Jednání budou pokračovat tento týden. Do Česka přiletí jak zástupci firmy KHNP, tak jihokorejská parlamentní delegace.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Vláda v minulosti avizovala, že zajištění podstatného podílu českých firem je jednou z klíčových částí tendru pro Dukovany.