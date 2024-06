Vláda chce omezit proplácení léčeben dlouhodobě nemocných

Pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných by zdravotní pojišťovny mohly nově proplácet už jen 3 měsíce. Pak by si senioři platili část nákladů sami. Počítá s tím vládní návrh zákona o sociálně-zdravotních službách, který by měli projednat poslanci. Teď je doba pobytu v léčebnách dlouhodobě nemocných neomezená. Podle ministerstva zdravotnictví má změna přinést úspory a zefektinit systém sociálních služeb. Opozice návrh kritizuje. Podle ní zvýhodňuje soukromé poskytovatele, hrozí podle nich taky byznys se stářím.