Vláda může jmenovat Koudelku ředitelem BIS, bezpečnostní výbor projednal návrh

Sněmovní bezpečnostní výbor projednal návrh jmenovat Michala Koudelku opětovně ředitelem Bezpečnostní informační služby. Vláda ho tak může jmenovat. Premiér Petr Fiala z ODS předpokládá, že to kabinet udělá na nejbližším jednání. Koudelka BIS vedl od srpna 2016 do loňského léta, kdy ho bývalá vláda ANO a ČSSD pověřila zastupováním ředitele do jmenování nového plnohodnotného šéfa. BIS je uznávaná a respektovaná tajná služba, řekl Koudelka. V případě opětovného jmenování ředitelem by chtěl, aby byla moderní a držela se trendů.