Vláda schválila žádost o půjčku od EK ve výši 19,4 miliardy, původní návrh počítal s 137 miliardami

Vláda podle informací ČTK schválila žádost o redukovanou půjčku od Evropské komise ve výši 19,4 miliardy korun. Peníze by měly podle nového návrhu obdržet ministerstva pro místní rozvoj, vnitra a průmyslu a obchodu. Původní návrh počítal s 137,4 miliardy korun. Žádost české vlády posoudí EK. Podle informací ČTK by mělo ministerstvo pro místní rozvoj získat 8,4 miliardy, vnitro osm miliard a resort průmyslu a obchodu tři miliardy korun. Peněz z půjčky se naopak vzdala ministerstva životního prostředí, dopravy, školství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Ministerstvo vnitra v původním návrhu počítalo s využitím peněz z půjčky ve výši 6,5 miliardy, na nejnákladnější položku - kybernetickou bezpečnost - by ale nyní mělo přibýt dalších 1,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo půjčku využít na podporu projektů v mikroelektronice a komunikační technologii a na koinvestiční fondy pro rozvoj strategických technologií. Ministerstvo pro místní rozvoj by pak peníze mělo dát na dostupné bydlení.

Členské státy musejí žádost o půjčku předkládat současně s žádostí o změny v už schváleném Národním plánu obnovy. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a nastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Půjčky mají splatnost 30 let od data poskytnutí dané tranše.