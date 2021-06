Vláda se ohradila proti rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéraBabiše

Vláda odpověděla na rezoluci Evropského parlamentu, který před několika týdny odsoudil střet zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové za ANO můžou rozhodnout jen soudy. Dodala, že podle ní jsou vše pouze právní názory. Evropský parlament před třemi týdny odsoudil Babišův střet zájmů. Právně nezávazná rezoluce vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Rezoluci označil za zasahování do vnitřních věcí Česka, poslanci se podle něj snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.