Vláda udělá studii o vlivu gigafactory na okolí, řekl Fiala. Jednání budou dál

Vláda nechá zpracovat studii o možných dopadech výstavby továrny na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen v Líních u Plzně na okolí. Zároveň bude pracovat na odstranění obav z negativních důsledků projektu. Funkce z letiště je připravena zajistit jinde. Na dnešní tiskové konferenci po jednání se zástupci Plzeňského kraje a obcí to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Dnešní schůzka se zástupci samospráv podle něj přinesla značný posun, jednání budou pokračovat na pravidelné bázi.

Jedním z bodů dnešního jednání byly podle Fialy obavy z možných negativních dopadů továrny na okolí. Kraje a obce se obávají například zvýšené kriminality nebo ztráty některých funkcí, které jsou nyní na letišti, například letecké záchranné služby. Vláda se proto se zástupci kraje a obcí dohodla na tom, že budou společně pracovat na odstranění těchto obav.

Volkswagen, do kterého patří i česká Škoda Auto, by měl o lokalitě pro továrnu, takzvanou gigafactory, ve střední Evropě rozhodnout mezi Českem, Maďarskem a Polskem do konce letošního roku. To ale znamená, že v listopadu by měl od české strany získat garantovaný příslib vyřešení nezbytných podmínek. Mezi ty patří změna územního plánu, vybudování zdrojů vody a energie nebo silničního přivaděče.