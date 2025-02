Vláda umožní investice penzijních fondů do bydlení, řekl Stanjura

Vláda chce ještě v letošním roce umožnit investice penzijních fondů do bydlení. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jsou fondy připraveny investovat desítky miliard korun. Řekl to v České televizi. Stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to považuje za předvolební rétoriku. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová pak upozornila na to, že překážkou pro větší výstavbu je v Česku zejména složité stavební řízení.

Dostupnost a kvalita bydlení v ČR byla loni pátá nejhorší mezi státy Evropské unie. Mezi evropskou sedmadvacítkou byla ČR na 23. místě a oproti roku 2023 si pohoršila o jednu příčku. Důvodem jsou především rostoucí náklady na bydlení a nedostatečná výstavba, vyplynulo z loňského Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálu Evropa v datech.

Vstup penzijních fondů si podle Stanjury vyžádá změnu zákona. Vláda podle něj také připraví změnu daňového zákona směrem k družstevnímu bydlení. "Aby i družstevní bydlení mělo stejné výhody, jako když si vezmete hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na bydlení," dodal.