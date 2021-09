Vláda vyplatila skiareálům miliardu korun jako kompenzaci za zrušenou zimní sezonu

Lyžařská střediska v Česku dostala za minulou zrušenou zimní sezonu kvůli epidemii koronaviru na kompenzacích od státu jednu miliardu korun. Skiareály tak vyčerpaly celou sumu, kterou měl stát na kompenzace připravenou. Informoval o tom vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). "Víme, že to budilo velké diskuse. Nakonec to dopadlo dobře a díky tomu jsme zachránili prakticky všechny provozovatele v České republice. Je to i zásluhou i asociací a svazů, které to s námi dávaly dohromady," řekl Havlíček. V zimní sezoně mohla lyžařská střediska fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Asociace horských středisek (AHS) v dubnu uvedla, že kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením horské regiony evidují v součtu ztrátu až 25 miliard korun. Ztráty na tržbách lyžařských středisek činily zhruba 3,5 miliardy korun, se započtením propadu ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v horských regionech podle studie společnosti KPMG dosáhly až 25 miliard korun. V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu střediska ročně přinášela zhruba 13 miliard korun.