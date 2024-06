Vrcholní čeští politici se v debatě shodli na potřebě revidovat Green Deal

Lídři českých politických stran se většinově shodli na potřebě revize klimatických opatření EU. Jejich současnou nereálnost si vzájemně kladli za vinu zástupci koalice a opozice. Současný premiér předseda ODS Petr Fiala uvedl, že klimatické cíle schválil kabinet šéfa ANO Andreje Babiše. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka naopak současná vláda zaspala příležitost Green Deal korigovat. Výroky uvedli v předvolební debatě, kterou uspořádala Česká televize. Green Deal nebili Zelená dohoda pro Evropu je souborem iniciativ a opatření, která by měla EU nasměřovat k ekologické transformaci s cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Vládní představitelé se během debaty shodli například na tom, že by chtěli v Evropské komisi obsadit ekonomický resort. Na post eurokomisaře by Piráti chtěli jmenovat lídra jejich kandidátky Marcela Kolaju. Starostové, kteří by podle koaliční dohody měli eurokomisaře navrhovat, podle Rakušana nominují hned několik kandidátů. Podle hnutí ANO by se měl českým eurokomisařem stát přímo premiér Fiala.