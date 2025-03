Výborný chce prosazovat zachování výše i struktury evropských dotací pro zemědělství

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) bude v příštím období Společné zemědělské politiky (SZP) v Evropské unii usilovat o to, aby výše prostředků, které putují do zemědělství zůstala stejná a nezměnila se ani struktura zemědělských dotací. Uvedl to na konferenci v Senátu. Zároveň vyjádřil souhlas s krácením dotací, musí se ale podle něj najít správný model. SZP je strategický plán a soubor právních předpisů, které EU přijala s cílem zajistit jednotnou zemědělskou politiku ve státech Evropské unie.

Podle Výborného výdaje, které EU věnuje na zemědělství, neporostou. Podobný scénář naznačila i Veronika Vrecionová (ODS), předsedkyně Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. "Bezpečnostní situace se zhoršuje, budou se proměňovat priority finančního rámce. EU bude muset investovat do zbrojení a vlastní obrany, to je potřeba mít na mysli," řekla. Podle obou politiků je ale potřeba rozpočet zefektivnit a diskutovat o jeho vnitřní struktuře. Výborný mimo jiné poukazoval na důležitost vytvořit konkurenceschopné zemědělství v ČR i v EU, pokud se to nepodaří, tak místo Evropy ve světě podle něj nahradí USA nebo Čína, což bude to mít negativní efekt na zemědělce i potravináře.