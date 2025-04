Výborný: Středoevropské státy vyzvou EK ke společnému postupu proti slintavce

Státy střední Evropy vyzvou Evropskou komisi k celounijní koordinaci postupu k zamezení dalšímu šíření nákazy slintavky a kulhavky. Novinářům to před jednáním vlády řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle něj se v současnosti plánuje jednání států visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) včetně Rakouska a Německa, jehož cílem je společně iniciovat směrem k EK jasný postoj k nákaze a podpoře zemí, které usilují o zabránění šíření nákazy. "Opatření, která přijímají i další státy, nepřijímají jen kvůli sobě, ale také kvůli tomu, aby se nákaza nešířila v rámci EU, čili situace si zaslouží celounijní koordinaci a chceme společně se středoevropskými státy k tomu vyzvat," řekl Výborný. Součástí jednání by podle Výborného mělo být Slovensko a Maďarsko, protože v těchto zemích se nákaza aktuálně šíří, Česko a Polsko, které jsou slintavkou bezprostředně ohrožené, ale i Německo a Rakousko. V Německu se nákaza vyskytla na začátku letošního roku, do Rakouska zasahuje dozorové pásmo.

Ministr znovu zdůraznil, že nákaza se v Česku nevyskytuje ani není podezření na výskyt. Zavedená opatření podle Výborného fungují, řeší ale i další kroky, které by mohly nastat v souvislosti s nákazou. Zemědělci a potravináři ve středu vyzvali k zpřísnění opatření k zabránění zavlečení slintavky do ČR, chtějí například zakázat dovoz zvířat ze všech sousedních zemí.