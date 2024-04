Výborný: V roce 2035 by až 25 pct nově postavených budov v ČR mohlo být ze dřeva

Dřevostavby by v roce 2035 mohly tvořit až čtvrtinu nově postavených budov v Česku. Cestou k tomu je i úprava stavebních norem, řekl novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle připravované Surovinové politiky pro dřevo by to pomohlo zvýšit přidanou hodnotu celého odvětví, posílit domácí ekonomiku i snížit uhlíkovou stopu, uvedl Výborný. Dodal, že české dřevo by se mělo více využívat a zpracovávat v tuzemsku a méně vyvážet do zahraničí. "Cílem surovinové politiky je zvýšit využívání a zpracování dřeva v České republice. Jsme dnes v situaci, že se více než 30 procent dřeva, které se u nás vytěží, vyváží do zahraničí a velmi často se tam zpracovává. Tam se přidá důležitá přidaná hodnota a poté se k nám vrací zpátky. Toto musíme změnit," uvedl ministr. Jednou z cest, jak zvýšit využívání dřeva ve stavebnictví, je podle něj právě zavedení stavebních norem pro dřevostavby s požární výškou 12 až 22,5 metru. Jejich absence často stavebníky odrazuje. Podle vrchního ředitele ministerstva průmyslu a obchodu Eduarda Muřického se například ekonomicky nevyplatí budovat nižší bytové domy, nové normy by tuto možnost víc zpřístupnily.

V Česku se v současnosti staví ze dřeva méně než jinde v Evropě. V roce 2022 byl podíl dřevostaveb na výstavbě rodinných domů u v ČR 14,1 procenta, v Německu to bylo 29 procent, v Rakousku 33 procent a ve Švédsku 90 procent. V českých lesích se ročně vytěží 14 až 15 milionů krychlových metrů dřeva, roční přírůstek je zhruba o pět milionů krychlových metrů vyšší. Kapacity na zpracování dřeva jsou podle Výborného v Česku dostatečné.