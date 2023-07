Výdaje České republiky na rozvojovou pomoc se kvůli Ukrajině více než zdvojnásobily

Česká republika loni podle předběžných odhadů vydala na rozvojovou pomoc 20,86 miliardy korun (880 milionů eur). To je oproti roku 2021 nárůst o dvanáct miliard korun (500 milionů eur). Vyplývá to ze zprávy ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) pro vládu. Další prostředky v souhrnné hodnotě přes 180 milionů byly do rozpočtu MZV přiděleny až v prosinci, využity budou letos.

Absolutně největší podíl pomoci směřoval na Ukrajinu. Země, která musí vzdorovat ruské invazi, získala téměř 14 miliard korun (590 milionů eur). Další významnou oblastí byly výdaje na rozvojovou spolupráci se šesti prioritními cílovými zeměmi, a to Bosnou a Hercegovinou, Moldavskem, Gruzií, Etiopií, Zambií a Kambodžou. Kromě toho bylo financováno 62 malých místních projektů v dalších 43 zemích.