Výroba osobních aut v Česku na začátku roku vzrostla, byla vyšší než před covidem

Výroba osobních vozů v Česku vzrostla do konce února meziročně o 22,3 procenta na 263.028 aut. Překonala tak nejvyšší hodnoty před krizí způsobenou covidem-19. Automobilky vyrobily za leden a únor 18.536 elektrických vozidel. Jejich podíl na tuzemské produkci dosahoval sedmi procent. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největší domácí automobilka Škoda Auto vyrobila ve svých závodech v ČR 161.733 osobních automobilů, což je meziroční nárůst o 14,1 procenta. Hyundai zvýšil produkci o 8,7 procenta na 58.000 vozů a Toyota rostla o 120 procent na 42.495 aut. "Nejen lednové, ale i únorové údaje výroby vozidel překonávají v absolutních číslech ty nejlepší výsledky z doby před krizí. Navzdory výpadkům některých komponent či zprávám o ekonomickém ochlazení tak autoprůmysl i nadále podporuje českou ekonomiku. Vozidlům tuzemských značek se totiž daří jak na domácím, tak na evropském trhu. To potvrzují údaje nejprodávanějších značek v Evropě podle počtu prodaných vozidel, kde se Toyota a Škoda Auto umístily mezi prvními třemi,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.