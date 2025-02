Vysokoškolská novela nezavede takzvané hlídačkovné, Sněmovna vyhověla Senátu

Vysokoškolská novela nezavede příspěvek matkám z řad studentek na hlídání jejich malých dětí. Sněmovna vyhověla námitkám Senátu, který takzvané hlídačkovné kvůli jeho koncepci odmítl. Novelu, která má má především reformovat doktorandské studium včetně financování a více osamostatnit Národní akreditační úřad, nyní dostane k podpisu prezident.

Proti hlídačkovnému se kromě Senátu postavili ministr školství Mikuláš Bek nebo Česká konference rektorů. Vytkli této poslanecké úpravě vládní předlohy nesystémovost, možné zneužívání a zvýšení výdajů vysokých škol, které by mohlo dosáhnout až čtvrt miliardy korun ročně. Podle dohod ministerstev školství a sociálních věcí by se příspěvek, který by podle poslanecké úpravy činil polovinu minimální mzdy, aktuálně zhruba 10.500 korun měsíčně, měl být začleněn do rodičovského příspěvku.