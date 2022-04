Vystrčil: Ukrajina potřebuje další vojenskou i humanitární pomoc

Ukrajina potřebuje další vojenskou i humanitární pomoc. Po návratu z Kyjeva to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Podle něj je taky důležité pomáhat Ukrajincům, kteří před válkou uprchli. Senátoři podle Vystrčila chtěli svou cestou vyjádřit podporu Ukrajině, kterou považují za suverénní zemi. Senátoři se podle něj při návštěvě taky přesvědčili o zvěrstvech, která spáchala ruská armáda. Vystrčil zároveň řekl, že Ukrajina by podle něj měla mít co nejrychleji perspektivu plného členství v Evropské unii.