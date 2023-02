Výzkum UNICEF: Téměř tři pětiny dětí si myslí, že má smysl pomáhat uprchlíkům

Téměř tři pětiny dětí v Česku si myslí, že má smysl pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Třetina chlapců a děvčat se pak nějak do pomoci příchozím přímo zapojila. Ukázal to průzkum Dětského fondu OSN (UNICEF) Mladé hlasy. Loni v srpnu a září ho provedla agentura STEM/MARK. Ptala se 403 chlapců a děvčat od devíti do 17 let. Výsledky dnes na tiskové konferenci představili zástupci vlády a šéfka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. UNICEF názory dětí mapoval od roku 2001 šestkrát. Podle autorů jsou zjištění reprezentativní.

Celkem 13 procent školáků si myslí, že pomoc uprchlíkům smysl nemá. Tři z deseti dětí nevěděly, nebo měly jinou odpověď. Celkem 56 procent chlapců a děvčat smysl pomoci vidí. Na gymnáziích jsou o něm přesvědčeny dvě třetiny studentů a studentek, na učilištích necelé dvě pětiny učňů a učnic. Ochotnější pomáhat jsou děti vysokoškoláků a z bohatších rodin.

Celkem 34 procent dětí uvedlo, že se do pomoci nějak zapojily. Tři pětiny pomohly materiálně. Ukrajinským spolužákům pomáhá 16 procent chlapců a děvčat. Rodiny tří procent školáků, kteří podporu zmínili, poskytly ubytování. Podle zjištění se nejvíc do pomoci zapojily dívky z domácností s vyššími příjmy. Většinou darovaly různé věci.