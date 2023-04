Výzkum: Vývoj umělé inteligence znepokojuje zhruba polovinu Čechů

Češi mají obezřetný postoj k technologickému pokroku na poli umělé inteligence, více než polovina lidí na něm vidí pozitiva i negativa, zbytek lidí ho pak považuje za veskrze škodlivý, nebo veskrze přínosný pro společnost, nebo věc nedokáže posoudit. Vyplývá to z výzkumu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a agentury Ipsos, který se zaměřil především na umělou inteligenci v médiích. Konkrétně automaticky generovaný článek dokázala správně rozpoznat asi polovina dotázaných. Že je vývoj umělé inteligence (AI) znepokojuje, odpovědělo 48 procent Čechů, asi čtvrtina uvedla, že je "nadšena i znepokojena stejnou měrou". Šest z deseti lidí by nicméně podpořilo výzvu, pod kterou se podepsal mimo jiné americký podnikatel Elon Musk, jež volala po půlročním pozastavení vývoje takzvané generativní umělé inteligence, jako je model ChatGPT. Musk nicméně o několik týdnů později oznámil, že hodlá spustit konkurenční generativní model, který bude "maximálně usilovat o hledání pravdy". Asi 40 procent české populace přichází do styku s umělou inteligencí alespoň jednou denně, nejčastěji lidé správně identifikovali, že se s AI setkávají v produktech spojených s lidským zdravím, například u fitness náramků nebo při nakupování na internetu. Většina naopak neví, že umělá inteligence dokáže psát novinářské články v češtině a že některá média toho už využívají.