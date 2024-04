Za znásilnění a pokus o vraždu mladé dívky soud v Plzni vyměřil 19 let vězení

Plzeňský krajský soud poslal na 19 let do vězení mladíka obžalovaného z pokusu o vraždu, znásilnění a pohlavní zneužití patnáctileté dívky. Podle soudu loni v srpnu devatenáctiletý Viktor Veselovskyj z Ukrajiny nalákal dívku na procházku k řece. Tam ji svázal, znásilnil a pak ji řízl a bodl nožem do krku. Když dívka předstírala smrt, zabalil ji do pytle, polil savem a shodil ze srázu. Soud mladíka poslal do vězení se zvýšenou ostrahou. Dívce taky musí zaplatit odškodné skoro půl milionu korun. Rozhodnutí není pravomocné. Mladík, který v Česku žije asi 5 let, přiznal pohlavní zneužití a pokus o vraždu. Odmítl ale, že by dívku znásilnil. Podle jeho slov šlo pouze o sex.