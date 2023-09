Začal nový školní rok. Prezident, premiér a ministr školství zavítali mezi žáky a studenty

Po dvouměsíčních letních prázdninách se v pondělí vrátilo do lavic přes milion žáků základních škol a téměř půl milionu studentů středních škol. V tomto školním roce i dalších letech je spolu s učiteli čekají některé zásadní i dílčí změny. Ministerstvo školství chce například prosadit digitalizaci přijímacího řízení na střední školy, řešit nedostatek míst ve všeobecném vzdělávání nebo jednat o prodloužení povinné školní docházky. Na některých školách dnes žáky tradičně vítali i politici - prezident Petr Pavel přijel na základní školu v Bukovanech u Sokolova a základní a mateřskou školu v Sadově na Karlovarsku. Žákům popřál úspěšný rok a připojil, že důležité není být nejlepší, ale nejlepší, jak to jde. První dáma Eva Pavlová přivítala děti na základní škole v Jindřichově na Šumpersku. Do tamní mateřské sama chodila. Premiér Petr Fiala z ODS společně s ministrem školství Mikulášem Bekem z hnutí STAN pak zahájili školní rok na střední zahradnické škole v Rajhradě na Brněnsku. Jednou z nejdůležitějších věcí, které škola může studentům dát, je touha být otevřený novým věcem a celý život se vzdělávat, řekl premiér studentům. Popřál jim, aby se jim ve škole líbilo a měli pocit, že se dozvídají něco nového. Věří, že po škole najdou široké uplatnění. "Nepředstírám, že jsem absolventem zahradnické školy, ale s jednou (její absolventkou) už docela dlouhou žiji, takže vím, co to obnáší. Má manželka totiž zahradnickou školu absolvovala. Jiný absolvent byl můj student na politologii a dnes je velvyslancem," řekl Fiala.