V ČR dnes zcela zavřelo nebo omezilo provoz 74 procent všech regionálních škol. O šíři stávky informovala místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Například v Plzeňském kraji s k dnešní stávce základních, středních i mateřských škol připojilo zhruba 200 z 500 škol. Úplně zavřelo 150, zbylé omezily provoz. Školské odbory protestem usilují o více peněz pro školství na příští rok a koncepční změny. ČTK to řekl Jan Plzák z krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který je učitelem na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni.

Ke stávce se připojila většina škol i v Karlovarském kraji. Například na základní škole Křižíkova v Sokolově se obávají toho, že snížením peněz na nepedagogické pracovníky, zejména na asistenty, jich ubyde, což by mohlo způsobit snížení kvality výuky, řekl dnes ČTK ředitel Vladimír Vlček. "Nepedagogičtí pracovníci, ať už jsou to uklízečky nebo kuchařky, pracují téměř za minimální mzdu. Není tajemstvím, že většina uklízeček pracuje za 18.780 korun hrubého, a pokud se jim má ještě z tohoto základu, ke kterému nemají osobní ohodnocení, možná jednou za šest měsíců nějaká odměna, ubírat, tak to byl náš hlavní argument ke stávce," řekl Vlček.

Prázdnotou zela i základní škola v ústeckých Předlicích. "Víte, že pro vaše děti děláme velké množství práce. Dělíme hodiny na cizí jazyky, některé hodiny odučí paní učitelky ve dvou, máme asistenty, jezdíme na výlety a exkurze, které ve většině případů nemusíte vůbec platit," stojí na informačním letáku na dveřích školy. "Podle nového státního rozpočtu bychom o část těchto výhod měli přijít, protože na ně nebudeme mít peníze. A to nechceme," popsali pracovníci důvody připojení ke stávce. Někteří učitelé podle zjištění ČTK vysvětlovali důvody stávky žákům druhého stupně a studentům gymnázií.

Stávku pocítí i nestávkující školy v Přerově. Uzavřela se tu centrální vývařovna, která zajišťuje stravu školským zařízením po celém městě. Uzavírka školní jídelny se dotknou také provozu 14 z 20 mateřských škol. Nestávkující školy a školky situaci řeší zajištěním studené stravy či mléčných svačin.