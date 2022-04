Začala jarní kampaň Ukliďme Česko

Do terénu po celém Česku vyrazily stovky dobrovolníků, aby pomohli uklidit černé skládky, odpadky a další nepořádek. Iniciativa Ukliďme Česko pořádá úklidovou akci už podeváté. Hlavní úklidový den je první dubnová sobota, uklízet se bude po celý duben.

Organizační tým Ukliďme Česko podporuje organizátory jak materiálně – zasláním pracovních rukavic a pevných pytlů pro dobrovolníky, tak metodicky – poskytnutím praktických rad jak a kde úklid připravit a také bezpečnostních pokynů pro bezproblémový průběh jejich úklidů. Do akce se aktivně zapojují místní radnice, školy, spolky, zájmová sdružení, některé firmy, ale i aktivní občané, jimž jde o to, aby z prostředí, kde žijí, zmizely odpadky. Někteří to dokonce nepojali jako jednorázovou aktivitu, ale dobrovolníci se schází opakovaně.