PET lahve a plechovky lze vracet i v Česku. Zatím v pilotním provozu, zákon se chystá

V šesti prodejnách v Česku je možné vracet PET lahve a plechovky od nápojů. Projekt spustily pro své zákazníky v pilotním provozu zatím dva obchodní řetězce. V Evropské unii má systém zálohování a vykupování nápojových obalů už třináct zemí. České ministerstvo životního prostředí plánuje zákon připravit ještě letos, spuštění projektu pak očekává nejpozději do roku 2026.

Pilotní provoz zpětných odběrů nápojových PET lahví a plechovek spustily řetězce Lidl a Kaufland zatím na šesti vybraných pobočkách a to na neomezenou dobu. Další prodejny se mají k projektu připojovat postupně. Řetězce zatím nestanovily výši peněžních záloh, za vracení proto zákazníci zatím získávají slevové kupony na vybrané zboží.

„Jak ukazuje praxe ze zahraničí, dobře nastavený systém zálohování chrání nejen životní prostředí před odpadky, ale efektivně zpracovává odpadovou surovinu k dalšímu užití. Tento společný projekt má za cíl dát zákazníkům možnost si systém zpětného odběru PET lahví a plechovek vyzkoušet před jeho samotným spuštěním v budoucnu v České republice,“ uvedla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Odborníci upozorňují, že zavedení vratné zálohy na PET lahve zajistí, že se jich až 90 procent vrátí zpět do výroby, kde poslouží jako základ pro nové PET lahve. Obdobně tomu bude i u plechovek. Na český trh se ročně dostane přes 1,6 miliardy PET lahví a více než 800 milionů plechovek. Většina z nich končí na skládkách, ve spalovnách nebo znečisťuje prostředí v přírodě.

Podle Iniciativy pro zálohování, která zpětný odběr PET lahví a plechovek v Česku dlouhodobě prosazuje, jsou nápojové obaly v přírodě nejviditelnější odpadovou položkou – plechovky v přírodě potkává 75 procent lidí a PET lahve dokonce 95 procent.

„Evropa přitom zná účinné řešení, které s takzvaným litteringem (odpad volně pohozený či ponechaný na místě pro něj nevyhrazeném) zatočí. Země, které zavedly systém záloh, už odhozené nápojové obaly netrápí,“ upozorňuje iniciativa na webu.

Zatím zálohování PET lahví a plechovek funguje ve 13 státech Evropy, další se plánují přidat letos. Například na Slovensku, kde systém existuje přes rok, pomohl snížit množství pohozených PET lahví v přírodě o desítky procent. Podobnou zkušenost má i Estonsko nebo Litva.

Zákon ještě letos

Také Češi podle průzkumu agentury Ipsos zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky vítají. Devět z 10 z nich věří, že by to výrazně omezilo bezmyšlenkovité odhazování odpadků a motivovalo občany vracet nápojové obaly do sběrných míst.

„Pohozené odpadky Čechům nedají spát, zhruba polovina je svědomitě sbírá, aby ulevili přírodě. Se zálohou by se však ochota sbírat odpad v přírodě výrazně zvýšila. 90 procent Čechů si myslí, že zálohy jsou funkční motivací,“ upozorňuje mluvčí Iniciativy pro zálohování Kristýna Havligerová.

Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje návrh zákona, který by měl legislativně umožnit plošné zálohování PET lahví, plechovek i dalších typů obalů. Podle Havligerové by se k recyklaci díky zálohování mohlo v budoucnu dostat přes 90 procent nápojových obalů. „Systém záloh umí ušetřit až 95 procent energie a díky tomu také snížit uhlíkovou stopu při jejich výrobě,“ řekla Českému rozhlasu.

Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) chce ministerstvo návrh zákona předložit vládě do konce letošního roku. Zavedení systému v celé zemi bude stát podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy 5 miliard korun. Počítá se s nákupem nových strojů i se stavebními úpravami. Provoz si ročně vyžádá další jednu miliardu korun.