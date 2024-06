Zájem o hromadné skladby všesokolského sletu v Edenu: Lístky jsou téměř vyprodané

Lístky na hromadná vystoupení cvičenců ze Sokola, která se uskuteční 4. a 5. července ve Fortuna Areně v pražském Edenu, jsou téměř vyprodané. Uvedli to organizátoři 17. všesokolského sletu. Slet, kterého se zúčastní skoro 20.000 cvičenců, zahájí 30. června vystoupení amatérského sokolského divadelního souboru v Národním divadle, kde sokolové odehrají pohádkovou Lucernu Aloise Jiráska. Program, který je k dispozici na webu, doplní také gala sportovní představení v O2 areně nebo několik koncertů a výstav. Do Prahy přijede téměř 20.000 účastníků, z toho více než 1500 ze zahraničí, například ze Spojených států, Austrálie či Ukrajiny. Pořadatelé očekávají 50.000 diváků. "Slet je neopakovatelný životní zážitek, který je úžasný ze všech úhlů pohledu. Věřím, že ten letošní bude patřit k nejlepším v historii," řekl starosta České obce sokolské Martin Chlumský. "Máme vyprodaný stadion, to ukazuje velký zájem veřejnosti o všesokolský slet," dodal. Hromadné skladby cvičenců se na stadionu v pražském Edenu uskuteční potřetí. Podle předsedy sletového týmu Petra Svobody bude v jednu chvíli na cvičící ploše až 1800 sokolů.