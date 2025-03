Zájem o zahrádkaření v ČR roste, nových pozemků ale mnoho nepřibývá

Zájem o zahrádkaření v Česku roste, přibývá zejména mladých zahrádkářů s rodinami. Zájemci na uvolnění pozemků v zahrádkářských osadách ale čekají často i několik let. Počet zahrádkářských osad a kolonií se sice po dřívějším úbytku poměrně stabilizoval, nových ale mnoho nepřibývá. Vznik nové plnohodnotné zahrádkářské osady je totiž v současnosti poměrně administrativně a finančně náročný. Vyplývá to z vyjádření Českého zahrádkářského svazu a odborníků, které ČTK oslovila.

Podle Barbory Duží z Ústavu geoniky Akademie věd ČR zahrádkaří v současnosti zhruba polovina obyvatel Česka, ještě v roce 2020 se podíl pohyboval kolem 40 procent. "Nejvíc se zahrádkaří u domů, bytových domů a na chatách. Zahrádkářské osady využívá přibližně osm až deset procent pěstitelů," uvedla Duží.

Také Český zahrádkářský svaz potvrzuje zájem o zahrádkaření. "Je jen málo míst ČR, kde by nebyly zahrádky využívány. V nájmu se čeká na uvolnění pozemků i několik let, možná nízkých desítek let," uvedl Stanislav Kozlík, předseda svazu. Podle Anny Vinklárkové, odbornice z ekologické organizace Arnika, ale mnohé zahrádkářské osady v Praze v současnosti čelí ohrožení. Města by podle ní proto měly zmapovat, jak stávající zahrádky fungují a kde jsou potenciální místa pro jejich nový vznik.