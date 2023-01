Žalobce navrhl pro Babiše a Nagyovou v kauze Čapí hnízdo tříleté podmínky a peněžité tresty

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl v kauze Čapí hnízdo pro bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou tříletou podmínku s odkladem na pět let. Pro oba chce také peněžité tresty, Babišovi navrhl trest ve výši deseti milionů korun, Nagyové 500.000 korun. Nagyová je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba vinu od počátku odmítají. Šaroch tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Vyplacením dotace pak podle obžaloby vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun. ana mha