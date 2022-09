Soud začal rozplétat kauzu Čapí hnízdo. S právníkem dorazil expremiér Andrej Babiš

Andrej Babiš a obhájce Eduard Bruna přicházejí k soudu | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Před vstupem do jednací síně zopakoval, že vinu odmítá, a že jeho proces je politický.

"Já jsem rád, že to všichni uvidí, ty moje argumenty a tu nepravdivou obžalobu. Soud doufejme bude nezávislý. Já v to pevně doufám a věřím české justici," řekl Babiš.



K soudu přišla i Babišova někdejší poradkyně Jana Nagyová. Také ona vinu odmítla.

Jana Nagyová (dříve Mayerová), někdejší poradkyně Andreje Babiše | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha způsobili padesátimilionovou škodu. Navrhuje jim podmíněné a peněžité tresty. Babiš proces označuje za politický a tvrdí, že skutečným důvodem stíhání je snaha odstranit ho z politiky. Už dříve sdělil, že kauza podle něj ovlivnila velké množství voleb a nyní bude pokračovat opět krátce před volbami.

O co v celém případu jde? Kongresové centrum Čapí hnízdo původně patřilo pod Babišův holding Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele. Ty údajně vlastnily Babišovi děti a partnerka. Firma získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se však pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Babišův advokát Michael Bartončík kritizoval mimo jiné rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, které v roce 2019 zrušilo rozhodnutí o zastavení stíhání v této kauze. Upozornil mimo jiné na to, že po zásahu tehdejšího šéfa žalobců Pavla Zemana byli místo sedmi lidí stíháni už jen dva. Celý případ se tak podle něho rozpadl.

Ministr Blažek zkritizoval "celu" pro Babiše

Soud budí pozornost a lidé, kteří chtějí do jednací síně, musí mít vstupenku. Před jednáním se před soud dostavili také zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří přivezli klec s kavalcem uvnitř - symbolickou celu pro Babiše. Akci spolku Milion chvilek na Twitteru zkritizoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Spolek Milion chvilek instaloval před sídlem Městského soudu ve Spálené ulici v Praze improvizovanou vězeňskou kancelář s mužem, který představuje bývalého premiéra Andreje Babiše | Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK

"Dnešní „demonstrace“ před soudem vypovídá málo o Andreji Babišovi, avšak mnohé o jejích organizátorech. I politik má právo na nerušené soudní řízení. Vážení soudci, suďte prosím podle zákonné, nikoli „lidové” či internetové spravedlnosti!"

Organizátoři zhruba po dvou hodinách happening ukončili. Před budovou soudu je připravená i policie, která očekává, ze se mohou dostavit příznivci i odpůrci bývalého premiéra Andreje Babiše.