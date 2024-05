Zaměstnanci justice po stávce zůstanou ve stávkové pohotovosti, chtějí vytvoření tabulek

Zaměstnanci všech českých soudů s výjimkou Ústavního zůstanou od čtvrtka ve stávkové pohotovosti, dokud se nedočkají vytvoření a schválení nových platových tabulek pro justici. ČTK to řekla předsedkyně justičních odborů Anna Pospíšilová. Do středeční stávky se podle ní zapojilo 95 procent justičního personálu. Měli omluvené neplacené volno, zameškanou práci budou muset dohnat v následujících dnech. Stávková pohotovost nijak neohrozí chod soudů. "Všichni zaměstnanci budou pracovat, ale budou připraveni vstoupit do případné stávky," popsala odborářka. "Slyšeli jsme vyjádření některých představitelů vlády a Poslanecké sněmovny a jsme rádi, že jsou na naší straně. Doufáme, že se podaří nové platové tabulky, které budou nezávislé a samostatné pro zaměstnance soudů," uvedla Pospíšilová k dopadu dnešního protestu. Premiér Petr Fiala (ODS) například vzkázal, že nespokojenost zaměstnanců chápe. Členové vlády se podle něj shodli na tom, že se otázkou rozpočtu pro letošní rok budou nadále zabývat. Ministerstvo spravedlnosti odborářům minulý čtvrtek přislíbilo vytvořit pracovní skupinu k diskusi o tabulkách. Dnes zveřejnilo, že skupina se poprvé sejde 10. června. O tři dny později bude ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) o situaci v resortu jednat se zástupci všech právnických profesí.